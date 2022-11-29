雖然美股科技股領跌，但台股29日開低走高收紅，外資也反手買超並匯入，激勵新台幣再度升破31元大關，終場收在30.952元兌1美元，升值6分，台北外匯經紀公司成交量7.76億美元。

外匯交易員表示，聯準會（Fed）鷹派官員又強硬喊話，加上大陸清零政策爆發抗議事件，不利金融市場表現，美債殖利率略上揚，國際美元指數來至106間整理，美股是科技股帶頭殺，四大指數全部收黑，台股也跟著開低跌逾百點，但隨後市場傳出大陸將放寬疫情管制消息，展開反攻翻紅，最後上漲152點至14,709點，帶動新台幣同步由貶轉升，且外資轉入並買超台股83億元，激勵新台幣盤中最高來到30.93元。

外匯交易員指出，短線市場關注Fed主席鮑爾周三談話，是否如預期確立12月放慢升息步調，及大陸抗爭事件後續發展，將直接影響外資動向，及新台幣能否站穩30元價位，預料應是延續區間整理格局居多。