品冠將在12月3日開唱，近日正閉關忙練團備戰。（種子音樂提供）

品冠正忙籌備在12月3日於北流舉辦「不如我們今天見」巡迴演唱會，近日開始與樂手老師練團，「大家都蓄勢待發、上緊發條」，他將邀來李宗盛、周華健作為嘉賓，3人日前進行彩排，在現場開心齊聚互相寒暄關心，並一來一往合唱，展現絕佳默契。

品冠感謝2位歌壇天王熱情相挺演唱會，「大哥（李宗盛）從原本5月28日答應要擔任嘉賓，後來演唱會延期，再度邀請他們時，他們也一口就爽快答應，我非常感謝，很期待可以一起合唱。」

他時隔7年重回台北開唱，心情期待又緊張，近期勤背歌詞、訓練肺活量，還會在跑步機邊快走邊唱歌，隨著自己的步伐調整狀態，並坦言剛開始會有一點鎖喉，但是現在可以控制歌唱時喉嚨的鬆緊狀態，以及聲音力道做好拿捏，「心情保持在輕鬆愉快狀態迎接演唱會，期待與大家一起大合唱各式經典歌曲。」

他的「不如我們今天見」巡演台北場作為本次巡演的第一站，許多歌迷敲碗海外場次，屆時也有很多來自馬來西亞、日本等粉絲飛來台灣觀賞演唱會。寵粉的他，將在12月4日舉辦粉絲見面會，開放報名的首日全數名額被搶光，他感激粉絲一路以來支持。