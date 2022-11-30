吳姓男子騎機車前往酒桶山休閒園區賞景並訪友，卻在產業道路迷途，幸經報警，警方透過手機發話位置尋找順利助他脫困。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平頭汴山區有多處風景區，山路夾雜產業道路，時有外地遊客在山中迷途，日前家住南投縣埔里鎮20多歲吳姓男子騎機車前往酒桶山休閒園區賞景並訪友，傍晚迷途在產業道路一處果園，幸經電話報警，警方透過手機發話位置找到方位，吳男在一片漆黑下看見警察巡邏車上的警示燈，尤如見到光明燈，當下以機車前方大燈回應，也順利脫困。

太平警分局頭汴派出所日前傍晚5點多接獲民眾報案，稱「自己騎車迷途在某產業道路內，天色暗得很快，也不知道身處何方，請求警方幫忙。」員警立即透過系統定位發話位置，鎖定在南國巷產業道路內，除加入男子聯繫方式並協同附近民力開車前往山區搜尋，經約40分多分鐘，忽然手機一響，男子表示看到對面山頭有巡邏車的警示燈，自己也將到空曠處利用機車大燈向員警示意，就這樣一來一往，待員警鎖定男子確切的位置，又繞過一個山頭，終於順利找到迷途的吳姓男子。

吳男表示，他家住南投縣埔里鎮，趁休假期間騎機車前往台中太平區酒桶山休閒園區賞景並訪友，先是透過網路查詢太平區酒桶山附近景點，就騎著車前往遊憩，並與多年不見的好友相約晚上一同小聚一下，不料依照手機導航指示，竟迷途在產業道路內，幸好手機仍收得到訊號，也非常感謝警方的熱心協助。

太平分局分局長葉志誠表示，山區路況複雜且有時訊號不佳，若不幸受困山區請不要驚慌，可以透過找到附近燈桿、電桿號碼或明顯地標，告知警方，以利迅速到場救援。