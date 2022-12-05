泰山晚間發布重訊記者會，確認已處分大部分全家股份，大股東龍邦國際發布，此舉已經造成傷害，決定要提告，泰山晚間5大聲明回應。

泰山今日重大訊息宣布，處分全家43300張股票，交易金額80.97億元，處分利益5453億元，等於持有全家大部分股票，並且泰山也未對外說明買家是誰。

大股東龍邦國際隨即發布聲明，表示此舉已經嚴重損害公司商譽，並對公司治理造成不可抹滅的損害，更漠視廣大股東權益。

泰山公司針對大股東龍邦公司的疑問，晚間發布5大聲明回應：

一， 全家股票處分過程完全符合程序，包含經理部門事先徵詢二位外部律師出具法律意見書，並經過審計委員會及董事會的充分討論，經董事會合議決議後及通過相關授權事項後，始進行相關出售程序。

二， 全家便利商店市泰山企業之長期投資，售出全家股票完全不影響泰山本業經營，並不適用《公司法》第185條規定，歷年來已有許多上市公司處分長期投資股份的案例可供參考。

三，泰山投資全家便利商店，歷年從全家分得之投資收益，佔公司淨利的比重，從2017年的高達91％，逐步降低至2020年的56％，顯見公司大幅改善本業經營，減少對業外投資收益之依賴，透過處分此業外投資，將可進一步專注於本業經營。

四，國內外的投資環境詭譎，對未來便利商店的經營有許多挑戰，現階段進行此投資的獲利了結，除了確保公司股東利益，更可改善財務結構、充實營運資金，促進公司本業之增長。

五，今日重大訊息說明會直播結束後，亦補接受記者採訪，並無迴避或敷衍。