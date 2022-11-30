等了555天終於自由了，中央流行疫情指揮中心宣布明起（12月1日）室外不用戴口罩。一名男網友卻焦慮的說，間隔這麼長的時間要脫口罩了，他真的擔心會認不出同事和朋友，引起3000多人狂讚認同，還有人笑說，超多口罩美女會被打回原形，路人的顏值也會大幅下降。

一名男網友日前在臉書社團《爆廢公社》上發文表示，12月1日起口罩令鬆綁，室外全面解封不用戴口罩，而室內在特定的幾個情況也可以暫時脫口罩，但口罩令實施快2年，面對這樣的新制度，他唯一擔心的就是會認不出同事和朋友。

貼文引來3千多人狂讚，不少人哀嚎說，雖然很想念不戴口罩的自由生活，但是真的可能發生認不出同事的窘境；「真的，前幾天有一個熟客把口罩拿掉進來買東西，我竟然認不出來」、「笑死，真的，每次同事拿下口罩，我都會問你是誰？」

也有網友開玩笑說，完蛋了！脫口罩以後，路人的顏值就會開始大幅下降，「那些口罩殺手要現出原形了」、「只是變回原廠設定而已」、「我擔心我的顏值下降。」另也有網友哀嚎豪說，脫口罩以後，再也不能偷懶不化妝了。