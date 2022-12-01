歐洲股市周二收盤上漲，並為連續第二個月走高；市場目前寄望中國防疫管制的鬆綁；此外歐元區通膨的反轉降溫，也增加對歐洲央行小幅加息的預期。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲2.75點或0.63%，為440.04點。指數在11月上漲了6.8%，為自7月以來的最佳月度表現。

周三奢侈品股對歐股的上漲貢獻最多，其次為汽車股和大宗商品股。

在多起抗議活動之下，中國的廣州和重慶周三宣布放寬防疫封控措施。但是有鑑於全國確診人數急遽上升趨勢，清零政策出現重大逆轉的可能性微乎其微。

周三公布的歐元區11月消費者物價指數(CPI)增幅為10%，遠低於預期的10.4%和10月的10.6%。該數據促使交易員押注歐洲央行下次加息50基點，可能性提高到57%。

然而在該數據公佈之際，歐洲央行官員們近日對未來利率上升的速度和路徑發出了喜憂參半的訊號。

Evelyn Partners投資策略長David Goebel說，歐元區的通膨水準正在跟隨美國的腳步，從峰值水準開始試探性的下降。如果因此而覺得很滿意，這將是很愚蠢的。但是最新的數據仍讓投資人和民眾產生一些希望，認為通膨最糟糕的情況已經過去。

由於歐洲能源危機持續，花旗集團預計歐元區和英國將在今年底前陷入衰退，並預計未來一年將分別萎縮0.4%和1.5%。

在瑞銀上調為「買進」之後，德國的電信營運商United Internet升5.4%，報20.2歐元。

瑞典的Avanza銀行下跌5.2%；該行表示，瑞典央行近期的升息帶來較小的提振。

燙手山竽的義大利電信跌5.2%，報0.21歐元；義國官員表示，政府沒有計畫對該公司發起全面性的收購。