受惠於半導體零組件供應舒緩、車廠客戶拉貨增加，毅嘉（2402）11月營收來到7.64億元，創下今年次高、寫下六年以上同期新高，也是毅嘉連續第四個月營收站在7億元之上。法人認為，以毅嘉12月接單量與11月相近來說，12月營收有機會站在7億元之上，帶動第四季營收將挑戰22～23億元，季增率或有5％以上。

隨著半導體缺貨品項越來越少，加上穿戴式裝置客戶為了因應新品上市而加大對機構零組件的拉貨力道，毅嘉營收從7月開始明顯走揚，尤其9月營收更在車用與穿戴式裝置雙重發威下，站上7.78億元的近年來新高，雖然穿戴式裝置新品鋪貨效應從11月開始下滑，不過車用客戶拉貨動能持續上升，成為穩定毅嘉營收的中流砥柱，並帶動毅嘉11月營收站上7.64億元，月增1.46％、年增幅度高達四成，累積前11月營收為70.36億元，年增18％。

毅嘉表示，車用產品領域是毅嘉近年來耕耘的策略方向，今年累計至第三季度為止，車用產品占整體營收的比重已達62％，隨著汽車智慧化與電子化比例愈來愈高，毅嘉在車用電子需求的推升下，整體營運將有機會持續挑戰新高。

先前在法說會中，毅嘉執行長曾恭勝即預期第四季訂單比第三季好，營收有機會比第三季小幅成長，而就目前來看，10、11月營收都超過7億元，12月接單狀況也維持與11月差不多的相對高點，即使年底客戶都必須盤點庫存，恐怕或多或少會影響拉貨動能，不過法人仍評估12月營收應該還是有機會站在7億元以上，換言之，第四季營收將挑戰落在22～23億元間、創下八年單季新高，季增率也有機會挑戰最少5％，也因為車用毛利率比穿戴式裝置高，車用貢獻度擴大對於第四季獲利能力可望發揮正面效益。