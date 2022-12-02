93年次男子自112年1月1日起出國應先申請核准。(相片來源：台北市兵役局)

台北市政府兵役局指出，民國93年次出生的男子請注意！從明(112)年1月1日起即已達19歲徵兵及齡，正式成為役男身分，按照「兵役法施行法」第48條及「役男出境處理辦法」第4條規定，在還沒有履行兵役義務以前，如果要出國旅遊或讀書，都必須事先申請核准。不過，若在役齡前的18歲之年(111年)12月31日以前出境，出國並不需申請核准。

北市府兵役局代理局長林春來特別提醒有出國計畫的役男，務必在出國前1個月內，完成出境核准手續，申請方式非常簡便，只要上兵役局網站首頁進入「役男短期出境線上申請作業系統」，輸入基本資料，經查核並無列入梯次徵集對象或逾期返國受兵役管制等情形者，即可同意核准出境。而且自核准日起1個月內，可多次使用核准通知單通關出境。

林春來溫馨提醒，經核准短期出境者，每次出境期間不得超過4個月，役男一旦出境逾規定期限返國者，將不予受理其當年及次年出境之申請。另建議提早於出境日前3日辦理，以確保當系統出現兵役管制情形時，仍有充足的時間，可向戶籍地區公所尋求協助處理。