國防部長邱國正日前表示，盼能在今年底公告將兵役由現行的4個月延長到一年，但隨即被總統府打臉還在評估中，讓民眾摸不著頭緒。中廣董事長趙少康今（8）日對此在臉書撰文批評，既然邱國正說現在是最危險的時刻，總統蔡英文為什麼遲遲不做決定，民進黨整天政治算計，把役男權益跟台灣安全當成籌碼，這下被迴力鏢打中自己了。

趙少康指出，他在選前就說過，民進黨會在年底選完公告兵役延長，原因就是要看九合一大選的結果，「如果民進黨選得好，很快就會公布，要是選得非常好，兵役可能還不只一年；然而，民進黨這次選輸。」他分析，綠營這次輸的關鍵原因就是年輕人不出來投票，他們原本對民進黨期望很高，結果現在不但要延長兵役，還有可能上戰場打仗，難怪都不願意出來。

國防部預計將兵役從4個月延長到一年。（資料照/姚志平攝）

除了年輕人的想法外，趙少康也說，家長們也從俄烏戰爭的經驗看得很清楚，兩岸發生戰爭，美國根本不會派兵，只會一昧地出售武器給台灣，所以他們用選票拒絕民進黨、讓蔡英文頭痛，「一邊是美國爸爸施壓，一邊是台灣爸爸反對，兵役到底要不要延長？若延長下次選舉還是會輸，而且問題還是存在；不延長又無法面對自己造成的兩岸緊張局面，也很難向美國交代。」

對於民進黨的選舉算計，趙少康抨擊，整天算來算去，操作抗中保台，把役男權益跟台灣安全當成籌碼，為了討好美國過了頭，現在迴力鏢飛回來還不敢叫痛，真的是自作孽不可活。