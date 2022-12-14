副總統賴清德參選民進黨主席，主張促進民主和平繁榮。中廣董事長趙少康晚間質疑，賴自詡「務實的台獨工作者」，是台獨人士的「台獨金孫」，競逐2024總統後將成台獨教主，兩岸必然戰雲密布，「聽賴清德談和平好像接到詐騙電話」。

趙少康表示，賴清德任行政院長時說「我主張台獨，在任何職務上不變」，還曾說「兩岸關係是國際關係」，認為「沒有台獨黨綱，民進黨將被其他政黨取代」，多麼堅持的態度。

趙少康認為，要台獨就要準備跟中共打仗、讓青年上戰場、讓台灣變烏克蘭；賴清德比現任蔡英文總統更基本教義派、更台獨、更危險，相信賴會帶來和平，不就是「請鬼拿藥單」；用辱駡中共保和平、用主張台獨避戰，不就像接到詐騙電話？

趙少康說，前總統馬英九主政8年兩岸風平浪靜，幾乎沒丟邦交國；蔡英文執政6年兩岸兵凶戰危，狂丟8個邦交國，進不了任何國際組織，役期要延長、國防預算不斷增加、全世界都說台海是最危險火藥庫，蔡英文給台灣增加什麼主權？