民進黨嘉義市長候選人李俊俋，在本屆選舉輸給對手國民黨黃敏惠2萬多票，比上一屆涂醒哲出來選還慘，且從台灣民意基金會17日公布的民調來看，國民黨新北市長侯友宜的支持度高達38.7%，超過副總統賴清德的29%甚多。《中評社》指出，賴清德想要帶領民進黨觸底反彈，先看蘇貞昌未來是否依然「不動如山」當行政院長，以及政院版「選罷法」修法，有關「數中法」的部分是否會通過。

據報導指出，民進黨繼九合一大選慘敗，21席縣市長只拿到5席，嘉義市長選舉李俊俋再以3萬2790票（得票率34.9%）落選，可見選民對民進黨厭惡感還沒有到最低點，接下來1月8日的台北市第3選區立委補選、許淑華上任南投縣長後空出的立委席次補選，民進黨選情仍然不被外界看好，「會一路探底到2024？」

《中評社》質疑，九合一敗選收場，民進黨檢討黨內砲聲不斷，多名高層認為沒有找到真正敗選的原因，再加上蘇貞昌內閣「不動如山」，讓民眾懷疑民進黨對真正的敗選原因有認知到嗎？

《中評社》還提到，選罷法部分條文修正草案，民進黨稱修法是要排除遭「黑金槍毒」跟「國安」相關法規判定有罪者，但從行政院版本中，竟然還看到增列深偽影音即時處置規範，候選人可以在選舉公告發布或罷免案宣告成立之日起至投票日前1日止，持政府的鑑識資料，請廣播電視、網路業者在2日內停播、限制瀏覽或下架特定影音，與先前引起爭議的《數位中介服務法》極為相像。報導強調，這恐怕是過去支持率綠營的民眾們，都不能認同的作法。

該報導分析，賴清德已經宣布投入角逐民進黨主席，也是最有可能代表民進黨在2024挑戰大位的人選，民進黨能不能觸底反彈就看賴清德擔任黨主席之後的作法，讓百姓對民進黨的厭惡感翻轉，而這也影響到他自己在2024的競爭條件。