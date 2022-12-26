國民黨內近期傳出「世代交替」聲浪，台北市議員徐巧芯、徐弘庭皆有意挑戰同選區黨籍老牌立委費鴻泰、賴士葆。不過徐巧芯今（26）日在節目《今日誰來沛》中透露，現在黨內有一股力量在運作，直接徵招現任立委角逐2024，但她相信黨主席朱立倫最後還是會派出最強人選出戰。

徐巧芯指出，「有沒有一股勢力運作，直接徵招現任（出戰2024）」，她直言從新聞上看到就是有，像是「黨內人士、知情人士、黨內高層」這類的報導，不過徐巧芯認為這種做法很不可取，政黨裡面應該要保有良性競爭。

但對於黨中央會不會沒收2024的初選，徐巧芯則覺得不會，因為以朱立倫今年帶兵操盤的情況，明顯是希望以國民黨贏為前提，公平的初選制度可以推出黨內最強人選當代表，這對於2024大選、甚至總統選舉都有幫助。她還以民進黨初選為例，綠營有多少人是長江後浪推前浪，直接初選躺在沙灘上，但他們都沒有發出異聲。

徐巧芯也強調，強的人選可以代表大家出戰，但不意味被淘汰的人是能力不好，他們還有其他位置可以發光發熱。她還提到，做為民意代表如議員、立委等需要的是戰鬥力；而政務官則要沉穩、有經驗，明顯可以發現政務官跟民代的年齡需求不一樣 ，一個政黨不應該把所有位置卡死，像一攤死水沒有流動，這樣下去一定會變弱。