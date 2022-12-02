根據12月1日公佈的一項美國最新民意調查，有3/4的美國人認為中國對美國構成威脅，同時有70%受訪者擔憂中共將在5年內武力侵台，而一旦發生這種狀況，有43%贊成派兵援台，另有36%表示反對。

《美國之音》引述羅納德．雷根研究所的年度民意調查結果指出，美國人越來越擔心中共對美國構成的威脅，75%的受訪者將中國視為最大威脅，多於2021年的65%和2018年的55%。

民調受訪者中有70%的人擔心中國有可能在今年5年入侵台灣。假如中國入侵台灣，43%的受訪者說，他們將支持承諾派出美國地面部隊保衛台灣，而大約3分之1(36%)的人說，他們會反對派兵。

報導說，雖然美國兩黨人士都支持通過增加美國在台灣附近的軍事存在以及向台灣出售武器來威懾中國不要入侵台灣，但是多數受訪者(54%)表示，美國在管控與中國的關係方面缺乏「明確戰略」。

這次民調也訪查了美國人對俄烏戰爭的看法，調查數字指出，多數美國人(57%)相信美國應當繼續向烏克蘭人民提供軍事和財務援助，幫助他們抵抗俄羅斯侵略。只有三分之一(33%)的受訪者說，他們相信美國無法承受為這場衝突投入更多開支，也無法承受進一步挑起俄羅斯憤怒的風險。

此外，有82%的受訪者認為俄羅斯是美國的敵人，這是該民調自從2018年推出以來的最高點，而且比去年明顯增多。去年，只有大約3分之2(65%)的受訪者將俄羅斯視為敵人。相對地，有76%的美國人將烏克蘭視為盟友，比2021年49%明顯增加。

與雷根研究所過去民調一致的是，多數美國人(60%)仍對北約有好感。但是美國民眾對美國軍隊的信心卻在削弱，今年民調只有48%的受訪者對軍隊有「相當多的信任和信心」，相較之下，2018年持此看法的受訪者有70%。

據民調指出，這對美軍的信心受多種因素影響，包括多數受訪者認為軍方領導層過於政治化，還有超過半數(60%)的受訪者怪罪於作為三軍總司令的總統的表現和能力。