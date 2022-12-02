豐原火車站前10米高聖誕樹今晚點燈，讓民眾提前感受佳節氛圍。(陳淑娥攝)

耶誕佳節腳步近，豐原火車站2日晚間特別溫暖！薩克斯風樂團吹奏起「聖誕鈴聲」，迎接10米高聖誕樹點燈，立委江啟臣變身成聖誕老公公，引領樂團一同齊聚，大跳孩童間熱門「聖誕狂歡曲」，江啟臣指出，聖誕夜前夕將舉辦聖誕音樂會，屆時會有更豐富節目，歡迎大家共襄盛舉。

立法委員江啟臣表示，他結合在地企業、公益單位、學生團體、社區協會等民間資源，打造高達10公尺百萬聖誕樹 ，豎立在豐原火車站廣場，並透過表演活動，希望用溫馨的聖誕氣氛，在後疫情時代溫暖所有市民朋友。

由江啟臣服務處、台灣新世代關懷協會及在地企業家太熙建設總經理王榮聖等共同豎起的聖誕樹，今年特別移師到豐原火車站，透過聖誕樹讓通勤族可以感受到節慶氛圍，也為返鄉的遊子帶來溫暖。

江啟臣表示，除了在地企業家外，也結合台鐵與台中市府共同合作，尤其在豐原轉運中心落成啟用後，更多人在此回到了溫暖的家。另外，聖誕夜前夕，12月23日晚間將會舉辦聖誕音樂會，屆時會有許多豐富的節目，歡迎共襄盛舉，而這棵聖誕樹將會持續陪伴大家到過年後，讓每個回到豐原的人都能感受到溫暖。