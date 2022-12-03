王偉忠日前參加蔡詩萍的廣播節目推介即將公演的舞台劇《明星養老院》，2人年齡相仿，也都是「老夫少妻」，大談中年男人的血淚史。

蔡詩萍說，他會進入廣播圈是因多年前王偉忠在台北之音的節目找他當固定來賓，沒想到多年之後，換成他在台北之音舊址的Pop Radio訪問王偉忠，感受特別深。王偉忠笑說蔡詩萍近年愛上馬拉松，他發現每個跑馬拉松的男人背後，都有位推他出家門的太太，因為男人老了在家太麻煩。

蔡詩萍記得剛認識王偉忠時，他是拿著潛水裝備走在海邊、露出6塊肌，邊走路還邊甩濕髮的真人版詹姆士龐德，但多年後，偉忠哥忽然變成慈眉善目的大善人，過去稜角都撫平，讓他驚奇不已。2人憶當年，講著講著，王偉忠忽然指著蔡詩萍的眼角說，「哭了哭了。」弄得蔡詩萍哭笑不得。

王偉忠聊到12月23日到25日在國父紀念館公演的舞台劇《明星養老院》，起因是他作節目40多年，陪著許多藝人成長、走紅，甚至送走他們，他在高凌風過世之前陪高聊天4個小時，高凌風念念不忘的，就是那一場沒能辦成演唱會。

於是王偉忠動念要製作一齣讓明星共居的舞台劇《明星養老院》，演員包括郎祖筠、楊烈、黃嘉千、方文琳、范瑞君、洪都拉斯、陳漢典、黃浩詠以及網紅娘娘，以喜劇來面對光環漸失的年老過程，好比藝人出門回房都有掌聲音效，讓明星開心活在掌聲中。蔡詩萍聽了說：「你都用喜劇手法包裝嚴肅的議題。」

蔡詩萍過去演過許多舞台劇，問王偉忠是否能讓他也在劇中軋一腳，王偉忠想了想說，可以放個一人高的松鼠跑輪在舞台上，蔡詩萍就在裡面一直跑一直跑，象徵「忙碌的男人」，等戲演完，大概跑個半馬不成問題。