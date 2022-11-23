2022九合一大選進入倒數，高雄市前金、新興、苓雅選區議員選戰競爭激烈，藍綠共有3位女性候選人角逐唯一1席婦女保障名額，高市府觀光局長周玲妏曾是前新苓選區議員，她22日特別前往民進黨高市議員候選人湯詠瑜競總，給湯詠瑜加油打氣，並呼籲民眾堅定支持湯詠瑜，別讓憾事再發生。

周玲妏曾是民進黨前新苓選區議員，但2018年「韓流」襲捲高雄，周玲妏競選連任失敗。隨著高雄市長陳其邁補選上任，周玲妏加入市府小內閣擔任觀光局長。周玲妏在選戰關鍵時刻，特地給予湯詠瑜鼓勵，並強調湯詠瑜是前新苓選區中條件最好的女性候選人。

周玲妏表示，非常心疼湯詠瑜身陷苦戰，湯詠瑜擁有台灣與美國紐約州律師執照，也是民進黨在前新苓選區唯一提名的女性，提醒民眾「別讓憾事再次發生」，更再三拜託「搶救民進黨婦保1席」讓好的人才留在地方、前進議會。

湯詠瑜指出，非常感謝前新苓姐妹周玲妏在選戰膠著的關鍵時刻，送上最誠摯、堅定的溫暖與支持。身為民進黨前新苓選區唯一提名的女性候選人，肩上揹負贏回婦保1席的重要任務，懇請民眾助她一臂之力，讓她以法律專業、國際商務經驗，在高雄城市轉型的關鍵時期，為故鄉招商引資、爭取市民福祉、再創高雄榮景。