周一香港股市開高走高，目前恆生指數大漲3.7%，為19366.62點。國企股(H股)漲4.06%，為6627.31點。反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數上周五大漲5.4%，周線飆漲22.4%，創下今年3月以來最大單周漲幅，今早離岸人民幣漲破7元兌一美元大關，為9月以來首見，以及中國更多城市不再要求出具核酸陰性證明，令投資人更加看好北京當局的防疫政策將轉向。

恆生科技股指數飆漲近7%，小鵬汽車漲24%，漲幅最大，其次為嗶哩嗶哩和平安好醫生均漲21.35%，明源雲和阿里健康亦漲逾20%。線上醫療股表現持續強勁。

解封概念股受到追捧，海底撈、呷哺呷哺、奈雪的茶、九毛九、攜程、安踏全面大漲。

海爾智家、華潤萬象、康師傅周一納入藍籌股，股價分別上漲3.6%、0.7%和1.5%。

小米上漲8.7%，該公司宣布於12月8日周四發表「小米13」系列旗艦手機。

繼11月中旬之後，摩根士丹利再度調升對恆生指數的預測，在基本情境下，將恆指明年12月的目標價從18200點上修至21200點，相當於預測到明年12月恆指的本益比為9.9倍。大摩亦將明年底的國企股指數預測從6150點調升至7400點。