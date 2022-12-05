日本動畫電影《好想傳達你的聲音》昨（4日）在三創生活CLAPPER THEATER舉行首映會，由中日混血藝人白川祐平擔影引言人，推薦這部被塵封了5年，首度在大銀幕公開的日本動畫片。藝人張峰奇也到場觀賞，他說：「有小孩後再看這電影，覺得對他小孩很有意義、教育性的，看了也感動到！」

該片導演伊藤尚往同時身兼導演與編劇為職的日本動畫工作者。曾經執導過《數碼寶貝拯救隊》、《金田一少年事件簿》、《美食獵人與航海王合作特別篇》、《霸王》Overlord等系列動畫作品。聲優更是大有來頭，是由6位從「你的聲音」新人聲優孵育計畫海選出的合格者所組成的日本聲優團體「NOW ON AIR」，成員飯野美紗子、片平美那、岩淵桃音、神戸光歩、鈴木陽斗実、田中有紀與著名聲優三森鈴子一 同為電影配音及演唱。

該片也是「NOW ON AIR」首部獻聲、演唱的動畫電影，電影的形象歌曲〈我希望這個聲音能傳達給你〉（この声が届きますように）是她們的首張專輯，隨後第二張專輯〈希望的片段〉（キボウノカケラ）為片尾主題曲。除了聲優演員工作外，至今陸續發行過5張專輯，以偶像團體之姿風靡全日本。

《好想傳達你的聲音》故事描述主角「小渚」，從小聽著祖母講的「言靈」的故事長大，相信人的話語裡住著靈魂，哪怕是不經意的，也都會有甜蜜或受挫，並對此深信不疑。有一天，小渚不小心闖入一間荒廢許久的咖啡廳，發現角落有著迷你FM電台的設備。小渚一時興起，開始模仿起電台DJ，沒想到她的聲音卻在偶然間被放送了出去，透過廣播與音樂，小渚與她的朋友們迎來宛如奇蹟般的高二暑假，一段意想不到的感動旅程都在動畫裡面呈現。將於本月9日在台上映。