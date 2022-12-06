日本擬建立液化天然氣策略儲備

能源高度依賴進口的日本考慮建立液化天然氣策略儲備，試圖提升日本的韌性，避免步上歐洲今年的能源危機後塵。

根據日本經濟產業省表示，基於液化天然氣策略儲備計畫，日本政府的目標是一年至少進口84萬噸液化天然氣。

經濟產業省指出，政府可能要求部分大型進口商自明年12月起，額外增加天然氣進口量，每月增加約7萬噸。計畫最初預計執行到2024年2月，最終目標是每年至少有12批7萬噸的天然氣進口。

依據計畫，在緊急情況下，日本政府可能下令進口商將天然氣輸送到最需要的地方，例如小型地區電力和天然氣公司。在正常情況，進口商可以在一般市場銷售天然氣儲備。如果進口商蒙受損失，國營能源公司將會彌補差額。

日本為全球最大液化天然氣進口國，建立天然氣策略儲備反映日本擔心未來可能面臨天然氣供給中斷。俄羅斯遭西方制裁後大砍歐洲的天然氣供給，引發歐洲能源價格迭創新高。

今年日本成功避免天然氣短缺和價格狂飆困境，因為日本主要依賴與油價掛勾的長期供應合約，而油價漲幅沒有液化天然氣現貨價兇猛。

2021年日本總計進口7,400萬噸液化天然氣，頭幾年的策略儲備僅是整體需求量的一小部分。

日本的石油、天然氣與煤幾乎全部仰賴進口，若是海外供應受阻，日本將遭受重郃。2021年日本約9％的天然氣來自俄羅斯，並仍持續向俄國購氣，若是供給中斷，日本將被迫到價格較高的現貨市場採購。

建立天然氣策略儲備是日本確保能源供應無虞的努力之一。日本一直努力拓展天然氣來源，近幾年增加美國的進口量。

日本許多長期天然氣合約將在2030年左右到期，產業官員表示，大型買家打算與美國供應商簽訂新合約。今年上半年美國已經取代澳洲與卡達，成為全球最大液化天然氣出口商。