中華電(2412)OTT在世界盃「踢」出好成績，包括MOD、Hami Video新增用戶數超過預期的20萬戶，中華電也樂觀看好總計全站累計流量八強賽開打前可突破3億次。

2022 FIFA世界盃風潮席捲全台，繼法國優先晉級16強後，巴西、葡萄牙、阿根廷、日本、克羅埃西亞等各國亦跟進搶下16強賽門票，場場精彩、熱度不斷。此波世足熱潮成功帶動中華電MOD、Hami Video新增用戶數超過預期的20萬戶，隨著世足賽程進行到16強賽後，收視熱度逐步飆升，MOD卡達世足專區與Hami Video全站流量累積2.7億次，預計八強賽開打前可突破3億次。

中華電表示，進入16強後，一戰定勝負的刺激賽況，球迷點擊觀看MOD卡達世足專區更為踴躍，單日平均總瀏覽次數接近650萬次，全賽期總瀏覽次數更是即將破億，打出亞洲大驚奇的日韓所上演的逆轉秀，也都在MOD熱點回看功能前10名之列，另外，包括12月2日藍武士對西班牙的底線即刻救援，以及南韓孫興(愍)終場前狂奔1打3妙傳超前葡萄牙等，也持續締造一波波收視高峰。