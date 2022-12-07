搶攻疫後餐飲復甦商機，築間餐飲集團持續「飆速」展店，旗下「築間幸福鍋物」插旗台中美食一級戰區公益路，新店12月9日正式開幕，築間集團一個月內在台中已開第五家店。

台中公益路，一直是台中美食聚落的一級戰區，具有品牌商業的戰略意義，築間餐飲集團旗下「築間幸福鍋物」等四大品牌，至今展店133家，其中「築間幸福鍋物」光是台中市區20家門店，1-10月營業額累積約6億元，佔全台約23％，顯示台中人愛吃鍋的熱度。

築間餐飲集團這波展店以中部為主，包含將接續開幕的公益黎明店、北屯軍功店、南屯永春店，還有東海生活廣場店、太平區等據點，皆如火如荼籌備中。另外台中站前秀泰店，更預計開出築間幸福鍋物「台中首家火、烤門店」，而西屯區文心路上，則準備進駐「燒肉Smile」個人燒肉品牌，光是台中地區就一連5家門店要登場，更創集團一個月內在同個縣市的展店紀錄。

築間餐飲集團進一步表示，「築間幸福鍋物」公益黎明店擁有2層樓店面，席設60個座位，位於西屯七期與南屯八期交界，並鄰近單元2及單元3重劃區，對於此戰略位置相當看好，公益路的餐飲市場頗具盛名，築間餐飲集團此次插旗別具意義。

在中部指標型的美食商圈公益路二段，光5分鐘車距，2公里內，就超過10家火鍋餐廳林立，而「築間幸福鍋物」主打CP值超高的無限放題自助吧，做市場區隔，提供數十種蔬食、鍋料、飲料、冰淇淋等吃到飽食材，套餐400-1,580+10％元起，公益黎明店營業到凌晨2點，一人也能輕鬆開鍋吃宵夜。開幕期間推出免費贈肉活動，即日起至12月16日於官方粉絲頁按讚及分享活動貼文，並標記三位好友，即獲得肉品9選1電子券乙張。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，下一波展店預計於年底前在宜蘭、新北、桃園持續拓點，另一方面，展店同時，築間餐飲集團秉持員工是公司最大的資產，持續強力招募餐飲專才，近期更已率先宣布年終平均有1.2個月，築間餐飲集團董事長林楷傑進一步表示，為提供更好的薪資及福利制度，2023年起基層服務人員起薪調整為32,000元，加上相關獎金、福利制度平均薪資約40,000元，儲備店長上看51,000元，持續打造更完整、更完善的職場環境，提供更多創意舞台機會盡情揮灑。