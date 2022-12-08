朴珍榮為了符合角色形象，在片中以平頭造型亮相。（采昌提供）

韓國男團「GOT7」成員朴珍榮首部主演商業片《失控正義》描述雙胞胎弟弟「月祐」因故身亡，哥哥「日祐」為了復仇，進入少年輔育院跟其中同夥展開殘酷對決的故事，朴珍榮挑戰一人分飾這對雙胞胎兄弟，其中發育遲緩的雙胞胎弟弟，讓他有機會透過導演引薦，接觸到幾位發展遲緩人士，得以想像著他們來詮釋角色。他更捐贈5000萬韓元（約120萬新台幣）給當地重症殘疾兒童機構「韓沙朗村」的兒童們，給予更多的治療、康復及生活幫助，害羞表示「希望可以在寒冷的冬天即將到來之際，給予孩子們一點幫助」。

片中「月祐」是個即使生病或疲累，依然會保持笑容的角色。雖然發育遲緩，但為了不成為哥哥「日祐」的負擔，他自力更生在超商打工；即使有人欺負他，他也不會言說，是個強顏歡笑卻內心有許多苦痛的角色，演繹難度頗高。朴珍榮透露：「導演給了我跟發育遲緩人士的對話機會。雖然在演戲時，沒有參考他們的形象與動作，只是想像著他們，但因為之前看過前輩演員們的演技，所以一些表現方式，可能很自然地從我的身體裡出來。『月祐』總是笑著，但看起來卻非常悲傷，我想這應該可以讓角色與其他同類型角色有所不同吧。」

除了要在澡堂有激烈的裸身打鬥之外，朴珍榮更因應角色進入少年輔育院的劇情，而將頭髮剃成平頭。據悉，他剃完頭髮後，覺得他的髮型應該要被剃得更醜才對，所以自己用剃刀再度剃了自己的頭髮，展現出入魂角色的決心。不僅如此，他還要在片中狂飆粗口，讓他回想起在片中不停罵人的演技時，直呼：「好累，拍完第一場戲後嗓子都啞了。」 更還笑言：「在電影中把一生該說的髒話都說完了。」對於在試映會上收到罵人演技很好的稱讚時，他也害羞表示：「現在終於不用罵人了。」

朴珍榮竭盡所能的演出，也獲得劇組成員一致肯定，導演金性秀便稱讚：「我認為朴珍榮演員，充分展現出日祐和月祐兩種面孔。對人物複雜感情的理解度非常高，細節也做得非常好。在如此艱難而又有負擔的場面中，更展現超乎想像的演技。」《夫婦的世界》金永敏也說：「第一次排練時，朴珍榮演員的形象，給人一種彷彿是從劇本裡走出來的感覺。破爛不堪的劇本，和投入到角色時的模樣，給我留下深刻印象，十分帥氣。」《失控正義》將於本週五（9日）在台上映。