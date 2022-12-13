中華電信今(13)日宣布出品台劇《八尺門的辯護人》，該劇日前獲文策院邀約代表台劇參加在新加坡舉行的亞洲最大ATF(Asia TV Forum ＆ Market)亞洲電視論壇及內容交易市場展。律政台劇《八尺門的辯護人》由金鐘獎影帝李銘順及台北電影節「非常新人」雷嘉汭領銜演出，監製董成瑜、導演及編劇為唐福睿，該劇預計2023年第二季將於中華電信MOD、Hami Video強勢首播。

中華電信董事長謝繼茂表示：「2022歲末之際，中華電信宣布與鏡文學出品台劇《八尺門的辯護人》，該劇為中華電信繼投資公視旗艦時代劇《牛車來去》、原創台劇《我願意》、金鐘獎「戲劇類節目創新獎」《孟婆客棧》等優質戲劇後，再次參與原創台劇並於國內首播前，前進新加坡在亞洲最大的內容交易市場參展，為國內影視產業的發展再次注入強心針，也展現中華電信續攻國內影視平台的重大意義。」

《八尺門的辯護人》改編自同名原著小說，劇集全8集，故事從一起外籍漁工的殺人兇案開始，結合喜劇、推理和法律懸疑等元素，在具有律師背景的唐福睿編導下，金鐘影帝李銘順把公設辯護人的角色發揮的淋漓盡致，在面對複雜人性和善惡矛盾，仍堅持追尋真相與司法正義，是國內戲迷值得期待的原創台劇。

ATF為亞洲指標性電視內容市場展，中華電信本次參與主要出品的《八尺門的辯護人》獲邀代表台劇參展，助攻國內影視產業再下一城，持續推動台灣文化走向國際各大影視內容舞台，更為廣大的MOD、Hami Video客戶帶來豐富多元的優質影視內容。