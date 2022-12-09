華爾街股市主要指數今天隨著科技股反彈而走揚，擺脫近期的疲弱表現，標準普爾500指數結束連5個交易日的跌勢。
道瓊工業指數上漲183.56點或0.55%，以33781.48點作收。
標準普爾500指數上揚29.59點或0.75%，收3963.51點。
科技股那斯達克指數揚升123.45點或1.13%，收11082.00點。
費城半導體指數勁揚71.48點或2.67%，收2744.73點。（譯者：楊昭彥）1111209
華爾街股市主要指數今天隨著科技股反彈而走揚，擺脫近期的疲弱表現，標準普爾500指數結束連5個交易日的跌勢。
道瓊工業指數上漲183.56點或0.55%，以33781.48點作收。
標準普爾500指數上揚29.59點或0.75%，收3963.51點。
科技股那斯達克指數揚升123.45點或1.13%，收11082.00點。
費城半導體指數勁揚71.48點或2.67%，收2744.73點。（譯者：楊昭彥）1111209
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