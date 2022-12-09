關鍵通膨數據公布前，市場期待大陸的解封將提振經濟，加上葉倫認為美國可以避免經濟衰退，吸引逢低買盤進場帶動，美股四大指數震盪收紅，科技股漲幅領先，台股今(9)日開高走高，在電子股領軍下，指數一度大漲189點、最高暫報14742點，成功收復月線大關，終結日K連3黑，新台幣今盤中一度狂升一角，也成功帶動資金熱潮延續。

指標大型電子股部分，台積電ADR上漲1.97%，帶動台積電(2330)今跳空開高站回五日線，早盤漲幅約2.4%、股價最高達484.5元，最新消息包括外資調升目標價至600元，台積電也預計在今收盤後公布11月營收；聯電(2303)同樣開高震盪、漲幅逾3%，靠攏5日線。聯發科(2454)漲幅逾2%、鴻海(2317)震盪走揚，漲幅約1%，進行5日線、季線攻防。股王大立光(3008)開高走低，跌幅擴大至2.4%。

今日資金重回電子股，又以半導體族群最為吸金，除大型股台積電、聯發科的走揚外，聯陽(3014)漲逾4%、世芯-KY(3661)拉半根漲停板，其餘矽力*-KY(6415)、創意(3443)、晶心科(6533)、M31(6643)等走強。另外，太陽能概念達能(3686)、茂迪(6244)雙雙攻上漲停。

盤面族群股今漲多跌少，水泥、電機、生醫等類股漲幅領先，均逾1%，大型金控股也出現明顯拉抬，國泰金(2882)、台新金(2887)、富邦金(2881)、臺企銀(2834)等漲幅1%上下。另外，在大陸解封題材預期下，生醫族群雃博(4106)攻上漲停，南光(1752)大漲逾8%、美時(1795)漲近3%、台耀(4746)漲1.7%。

美國就業市場疲弱，葉倫認為美國可以避免經濟衰退，帶動費半重新站回所有短均線，加權指數今早也重新站上月均線，化解翻空疑慮。分析師表示，美國通膨降溫，聯準會主席鮑威爾釋出鴿派訊號，市場預期12月中旬之FOMC會議將會放緩升息，此外，大陸各地解封，有利供應鏈問題緩解及年底消費旺季，只是，大陸公布防疫新十條，但繼續保留高風險區，鬆綁程度低於預期，應是擔憂春節疫情爆發，上海市宣布居家隔離密切接觸者隔離天數，入境隔離天數何時縮減，是下一個觀察焦點。建議可布局Server新平台供應鏈、光學鏡頭、金融、中概股與汽車及其零組件等。