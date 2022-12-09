郭鬼鬼開心開心宣布30日將舉辦首場個人演唱會。（紅心字會提供）

郭鬼鬼身材好又會唱歌。（紅心字會提供）

有「雪乳戰神」封號的藝人郭鬼鬼今（9日）擔任「紅心字會」公益大使時，宣布30日將舉辦人生首場個人演唱會，為紅心字會弱勢家庭、兒童籌募善款，感性表示：「責任來了，我就扛！不惜粉身碎骨！勇敢去做，一切為了愛。」

對於首場個唱，身材好又會唱歌的郭鬼鬼既期待又怕受傷害，坦言演唱會當天最害怕「萬人響應無人到場」的窘境，所以向粉絲喊話：「要來看演唱會的朋友們，前一晚要睡好，當天絕對會讓大家目不轉睛的。」表示造型上肯定是會以出奇不意百變造型。

郭鬼鬼為了首場個唱，事前透過各大平台開直播練唱歌，而演唱會的音樂總監卜星慧老師則提醒她，「重點是先把歌詞記熟，不要一直盲目的練」。郭鬼鬼透露演唱會將挑戰全場帶樂團演出，至於演唱會嘉賓則先賣關子。

此外，郭鬼鬼也吐露投入公益的原因，表示小時候父母因為家暴而離婚，看著爸爸動手打媽媽，就逼自己堅強，覺得長大後要保護自己想要保護的一切！很多人都說郭鬼鬼是富二代，但她總笑著說「那是我爸的飯店」，而她的成就是靠自己與經紀人日夜不眠經營社群平台，不惜成本南北通車出席活動商演通告換取來的。

「珍愛紅心，世界和平-郭鬼鬼公益演唱會台北站」將於30日下午2時在台北三創生活園區 CLAPPER STUDIO舉行，全場不售票，索票請洽紅心字會臉書粉絲團或郭鬼鬼臉書粉絲團。