追隨華爾街股市走高，以及中國確定放鬆防疫封控的樂觀情緒，香港股市再次飆高，連兩天已經漲破1000點。

周五香港恆生指數收漲450.64點或2.32%，為19900.87點，收在幾乎全日最高點。國企股(H股)升167.44點或2.51%，為6834.21點。交易所今日總成交金額為1994億港元。

中國總理李克強周四在接見世銀行長時表示，中國優化落實防疫十條規定，中國經濟增速將持續回升。

投資人正紛紛重新買進遭受重創的中國股票；但是有許多經濟學家警告，由於新感染的病例數激增，復甦路途可能漫長且坎坷。

大型科技股繼續飆高，騰訊升2.6%，報325.6港元；阿里巴巴升2.7%，報91.85港元；美團升5.7%，報188.5港元；快手升2%，報70.1港元。

內房股和內地物業股大漲。龍光集團升41%，碧桂園升8.5%，融信中國升70%，合景泰富升34%。合景悠活漲14.5%，蘇新服務漲22.7%。