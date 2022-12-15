追蹤華爾街股市的下挫，港股周四收低；此前聯準會聲稱，將在更長的時間升息，抑制了市場人氣。

香港金管會在周四也同步聯準會，升息50基點，至4.75%。

周四香港恆生指數收盤下跌304.86點或1.55%，為19368.59點。國企股(H股)跌110.90點或1.65%，為6591/46點。

對利率敏感的科技股下跌，騰訊和阿里巴巴分別跌2.3%和4.0%。

中國雖然已不再公布無症狀感染者，但購藥人數和確診人數不斷飆高。最新公布的經濟數據，11月工廠活動也不盡理想。

受惠於中國的疫情，此前大漲的藥品股，周四修正下滑2.3%；康希諾跌6.1%，藥明生物跌4.3%，康方生物跌5.4%，三葉草跌7.4%。

康希諾周三晚間宣布，公司的新冠疫苗被推薦為第二劑加強劑，若國家採購量增加，將產生積極影響。

新華製藥漲幅急遽收窄漲勢，僅收漲2.0%。對於近日漲幅相當大的該公司，深交所要求董事會關注和查核相關事實，確認是否有未公布的重大訊息，公司基本面是否有重大變化。

首次掛牌的食品廠衛龍跌5.1%，報10.0港元，低於招股價的10.56港元。