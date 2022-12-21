美國隔夜止跌升高；而在連兩天下跌之後，港股周三也迎來小幅反彈。

周三香港恆生指數收盤上漲65.69點或0.34%，為19160.49點。國企股(H股)升27.89點或0.43%，為6500.18點。交易所成交金額僅692億港元。

黃金股大漲2.9%，紫金礦業升3.3%，招金礦業漲4.5%。

防疫概念的醫藥股反彈，騰盛漲近9%，新華製藥漲4.9%，中國生物製藥升2.5%。

餐飲股也上漲，海底撈升3.9%，報19.98港元；倩碧升16%。

在耐吉上季業績優於預期之下，耐吉概念股上升，申洲升7%，報81.3港元，為升幅最大藍籌股；裕元也升4.8%。

在特斯拉隔夜大跌8.1%之下，贛鋒跌0.2%；比亞迪跌1.6%，報198.3港元；福耀玻璃跌1%。

據港交所公布的資料，創辦人許家印對恆大物業的持股，由58.18%降至51.71%。恆大物業在今年3月21日已停盤，當時每股價格為2.3港元。估算許家印被破減持的股份約為16億港元。