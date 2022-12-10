嘉義市第2屆「洄嘉青年－FUN心玩社區」計畫10日在嘉義市政府8樓發表成果，副市長陳淑慧代表市長黃敏惠頒發獎勵金，勉勵所有參與計畫推動的青年團隊，並感謝15個社區發展協會大力支持，期待遍地開花，讓更多年輕人自主關懷社區。

市府2021年起「洄嘉青年─FUN心玩社區」計畫，透過青年提案、社區協力的方式，增強嘉義青年在地行動力與認同感，今年增加「獎勵金」制度，提供總額80萬元行動補助金及25萬元成果競賽獎金，吸引嘉義高中、嘉義家職、中正大學、嘉義大學、南華大學等85名青年學子、15組團隊參加，人數較去年倍增近3倍。

今年15組團隊深入社區蹲點，嘉義大學農藝系在新店社區種植香草，帶領居民萃取精油，製作香草料理、防蚊液；中正大學在何庄社區為「照護者」建置喘息咖啡館；還有團隊為興仁社區自創詞曲，邀請社區長者一同舞動拍攝MV，成果十分豐富精采。

市府社會處表示，黃敏惠市長常說「青年有事，國家就沒事」，督促市府跨局處合作，積極扶植青年創業，鼓勵年輕學子參與公共事務，促使市府從「多元培力」、「公共參與」、「創新孵化」、「職涯就業」、「創業扶植」等5大面向培植青年力。

已陸續推動「青領派」、「洄嘉青年」、「有事青年行動」、「看嘉本領」、「開嘉！Open Possible Market青年創業實戰主題市集」等計畫，讓年輕人紛紛留在嘉義市發展，也吸引遊子或外縣市民眾返鄉、移居嘉義市。