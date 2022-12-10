伊林藝人王品澔、李杏、李懿、孫綻、張雁名、陳邦鋆昨擔任公益大使，號召大眾一起「浪愛發聲」，重視寵物權益。李杏有3隻狗小孩，現場與毛孩互動駕輕就熟，被稱讚超有母愛，她昨不斷強調毛孩是家人，所有毛寶貝的權益與強制險的推動，需要受到社會大眾的珍視。
今年剛新婚的張雁名家裡有養貓，他說每次和老婆吵架時，貓咪就會跑過來項兩人撒嬌，當潤滑劑緩解氣氛。王品澔也有養貓，照顧毛孩不是問題，他昨日陪伴的浪浪「澔澔」個性很害羞也害怕人群，王品澔像安撫小孩一樣一對他說：「不要害怕，我會給你勇氣。」
而來自新加坡的陳邦鋆表示，因爲2個小孩來台灣念書，還在適應台灣的生活，剛好家裡有養兔子，他認為因為有動物的幫助，透過互動，孩子們現在對生活適應良好。全台毛孩單位面臨飼料與醫療經費短缺，李懿為了毛孩權益變身拍賣會推手，炒熱現場氣氛，共募得費用超過3萬元，捐贈給財團法人流浪動物之家基金會，讓毛孩能安穩過冬。
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