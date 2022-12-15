「五堅情」由陳零九、黃偉晉、婁峻碩、邱鋒澤和賴晏駒（小賴）組成，為響應「愛最大慈善光協會」發起的「張媽媽流浪動物之家公益救助計畫」，日前特地在滿檔行程中合體，前往狗園探視68歲張媽媽和園中收容600多隻毛小孩，萬分敬佩張媽媽為毛孩持續付出，呼籲社會大眾有錢出錢、有力出力，支持「張媽媽流浪動物之家公益救助計畫」，讓愛永續。

五堅情日前造訪張媽媽流浪動物之家。（愛最大慈善光協會提供）

張媽媽為了幫浪浪找到永遠的家，拿出自己所有勞保退休金，在貢寮買地建狗園，卻因不諳法規、流程被告，沒有完成土地用途變更、建設審核的申請，就急著幫狗狗搭棚，讓張媽媽被判緩刑2年；此外，張媽媽因長期處理園中事務，身體負擔太重，曾進行脊椎開刀，又在狗園跌倒受傷，走路一跛一跛，更令人不忍的是，她的獨子也因被狗園籠子弄傷而感染離世，讓張媽媽身心都受到極大的創傷，痛不欲生，她說，救狗救到居然連自己的兒子都救不了，讓五堅情敬佩又心疼，呼籲社會善心人士伸出援手，多多給予狗園支援及幫助。

五堅情日前造訪張媽媽流浪動物之家。（愛最大慈善光協會提供）

五堅情前往張媽媽流浪動物之家探視，透過實地陪伴小狗們來送暖，發現狗園乾淨又舒適，且所有毛小孩一看到張媽媽，卯起來飛撲撒嬌歡迎，連五堅情也都受到狗狗們VIP般的禮遇，讓他們覺得很溫暖，陳零九說，這就是家！毛小孩的反應是不會騙人的。邱鋒澤也表示，相當不簡單不容易，棉被要洗、糞便要清，600多隻狗的大型狗園，本來以為環境會比較糟，但實地探訪發現相當舒適、乾淨，非常偉大。黃偉晉則讚，狗狗之間相處和諧，600隻完全沒看到打鬧，愛心不會騙人。

五堅情日前造訪張媽媽流浪動物之家。（愛最大慈善光協會提供）

五堅情日前造訪張媽媽流浪動物之家。（愛最大慈善光協會提供）

陳零九則表示自己和女友都是愛貓人士，本也想養狗，但心有餘而力不足，想等以後家中有更大環境時，有機會再來領養浪浪。此外，陳零九也福至心靈，有了開浪浪餐廳的念頭，讓有緣人士來用餐時，有機會領養餐廳收容的浪浪。五堅情希望各界寒冬送暖發揮愛心，加入「張媽媽流浪動物之家公益救助計畫」，方案有二，一是每月999元挹注浪浪1個月的伙食費，二是捐款1999元支持浪浪的醫療費用，懇請大家伸出雙手，助「張媽媽流浪之家」一臂之力。