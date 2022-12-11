婁峻碩從香港趕回，一下飛機就趕到音樂會唱壓軸。（泛美國際文教基金會提供)

城市小姐江姿霖（左起）、許珈嘉、侯安琁、曾仲萱及林宜家，十分吸睛。（泛美國際文教基金會提供)

張如君獲「關懷心臟病童協會」(心協)理事長許錫松邀約擔任年度代言人，10日為心協舉辦的「開心感恩慈善音樂會」登台獻出公益首唱。張如君演唱歌聲宛如鄧麗君，獲得滿堂彩，她透露養聲祕法是靠念經做保養。

張如君罹有先天性心臟瓣膜閉鎖不健全症，本來就會有偶發性氣喘及呼吸急促的狀況發生，加上不久前新冠確診，呼吸不順的狀況更是雪上加霜。由於擔心現場演唱中途會突然上氣不接下氣或有氣無力，近期她除了忌口戒吃麻辣鍋保養嗓子外，更用心積極找尋呼吸調整方法，極力做好養聲之道。

她指出，為了公益首唱完美演出，最近一直勤於練習，平日練唱時越是求好心切，越是容易呼吸不順。偶然間，她發現自己只要勤念佛經，自然就會心平氣和、呼吸順暢，尤其是誦念「觀世音普門品」時，更是效果明顯。

張如君當天帶領心臟病童一起合唱公益創作醫師李兆麟創作的歌曲〈心已重生〉，除了完成順利演出，同時也因為歌聲和鄧麗君近似，贏得「小鄧再生」的稱讚，博得滿場掌聲，總算不負心協理事長許錫松邀她擔任大使的重責。

活動當天，張如君也帶領5位城市小姐江姿霖、許珈嘉、侯安琁、曾仲萱及林宜家出席音樂會擔任禮儀接待，一出場就吸引全場目光。有趣的是，5位城市小姐卻都把目光聚焦在從香港趕回唱壓軸主唱的當紅青春歌手婁峻碩身上。