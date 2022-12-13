美國能源部12日表示已透過「先進科技車製造貸款計畫」（ATVM）計劃，完成對通用和LG能源解決方案的合資企業Ultium Cells提供25億美元低利融資，協助其支付三座新鋰離子電池廠生產設備。通用與LG化學考慮蓋第四座電池廠。