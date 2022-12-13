美政府 提供25億美元低利貸款給Ultium Cells 03:322022/12/13 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國能源部12日表示已透過「先進科技車製造貸款計畫」（ATVM）計劃，完成對通用和LG能源解決方案的合資企業Ultium Cells提供25億美元低利融資，協助其支付三座新鋰離子電池廠生產設備。通用與LG化學考慮蓋第四座電池廠。 吉利旗下電動車品牌極氪擬赴美IPO 預計籌資逾10億美元 中信再獲2023道瓊雙指數成份股 PLG》領航猿逆襲鋼鐵人摘3連勝 本季勝率首度破5成 #低利 #億美 #LG #通用 #第四座 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃敏惠拚連任造勢晚會 侯友宜稱讚全國第1名市長 19:472022/12/10 政治 《產業》科技新品帶動 Q3製造業營收創歷年高 14:182022/12/12 財經 要價逾600億台幣！美軍B-2「幽靈」轟炸機迫降起火傷勢曝光 16:262022/12/11 軍事 美五年對台無償軍援100億美元 04:102022/12/10 全球財經 影》哈利梅根婚禮熱舞親密照曝光 網鷹眼揪出2人被消失 14:232022/12/11 國際 國際三大指數肯定第一金控連續五年蟬聯DJSI世界指數成分股 16:222022/12/11 財經 阿公店溪整治 邱志偉爭取經費改善 14:432022/12/12 寶島 小戴惜敗山口茜 無緣第4冠 04:102022/12/12 運動天地 PLG》領航猿主場開幕戰開紅盤 痛宰攻城獅23分搶2連勝 19:182022/12/10 體育 富衛上市前融資 傳獲李澤楷投資近2億美元 16:422022/12/12 財經 沙國：中阿峰會簽署500億美元投資協議 11:482022/12/12 國際 第八屆金銀湖創新創業大賽頒獎完美收官攜創共贏 14:122022/12/12 新消息 鄭文燦籃球賽致詞「棒球熱潮回來了」 網友氣炸刷爆聊天室 08:002022/12/11 政治 大陸第一美胸穿緊身背心 秀E級圓弧長輩網驚：身材越來越好 15:212022/12/10 娛樂 台灣第一武道大會 兄弟檔齊心留下勝利 10:532022/12/12 體育 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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