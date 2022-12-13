由於工作天數增加讓服務活動受到提振，英國經濟10月重回擴張，但依然無力挽回該國經濟走向衰退事實。英國經濟前景黯淡，加上該國央行本周將公布利率決策，使得英鎊周一（12日）持續受壓。

英鎊兌美元周一盤中下跌0.07％到1.2275美元、另外兌歐元也低迷不振、走貶0.1％到1歐元兌0.8601英鎊。

英國國家統計局（ONS）表示，繼9月國內生產毛額（GDP）萎縮0.6％後，10月重回擴張月增0.5％，並優於市場預期的0.4％增幅。

ONS解釋，10月GDP反彈多歸功躉售銷售與零售貿易推升服務業出現增長。製造業在該月也成長0.7％。另外相較9月受伊莉莎白女王葬禮的公定假日影響，10月工作天數回歸正常，也對該月GDP增長有所幫助。

儘管如此，到10月為止的3個月期間，英國GDP仍下滑0.3％，超出到9月止3個月的0.2％萎幅。

英國10月GDP出現好轉，似乎不會改變投資者與分析師對該國經濟面臨慘淡前景的看法。英國稽查與稅務諮詢公司Mazars首席經濟學家拉格瑞思（George Lagarias）聲稱，即使英國10月GDP回歸成長，但想要改變經濟下行軌跡，仍須在決策與全球經濟情勢上有重大改變。

財務大臣杭特（Jeremy Hunt）也警告經濟前景依然艱困。他說就像歐洲其他國家，英國也無法倖免疫情、俄烏戰爭與全球高能源價格造成的衝擊。

英國央行將在周四（15）開會，外界預期它將連九度調高利率以對抗目前已衝破11％的高通膨率。該央行上月曾坦承，若利率如市場預期持續攀升，英國經濟衰退恐長達兩年。即使沒有進一度升息，到2023年底的6個季度，將有5季出現萎縮。

Pantheon Macroeconomics首席經濟學家湯博斯（Samuel Tombs）也表示，英國經濟最快也要等到2024年初才有機會回復增長，這將導致它將成為G7國家當中，經濟衰退幅度最深與時間最長的國家。