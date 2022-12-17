推特（Twitter）昨天停權至少5名記者的帳號，原因是他們洩露推特老闆馬斯克（Elon Musk）的即時位置，今天火速引發全球多國政府官員、倡議團體和新聞機構的強烈反彈。

路透社報導，法國、德國、英國及歐盟官員齊聲譴責停權之舉，部分人認為推特正在危害新聞自由。

法新社報導，主管價值與透明度事務的歐盟執行委員會（European Commission）副主席喬霍瓦（Vera Jourova）在推特發文表示：「記者推特帳號遭到強制停權的消息令人憂心。」

喬霍瓦警告，根據歐盟法律，推特可能面臨巨額罰款

。她說：「馬斯克應該知道這一點。法律規定具在，很快就會有處罰。」

這起事件被一名知名安全研究人員稱為「週四夜大屠殺」（Thursday Night Massacre）。評論家也認為，馬斯克自詡是「言論自由的絕對主義者」，其實是為消除他個人不喜歡的言論和用戶，這起事件就是最新證據。

投資者對於馬斯克無暇顧本業以及全球經濟成長放緩的擔憂漸增，馬斯克旗下的電動車製造商特斯拉（Tesla）股價今天下跌4.7%，創下2020年3月以來單週最大跌幅。

聯合國主管全球傳播事務副秘書長佛萊明（Melissa Fleming）在推特上表示，她對停權事件「深感憂慮」並稱「媒體自由非兒戲」。

法國產業權理部長勒斯鳩（Roland Lescure）今天在推特上表示，由於馬斯克停權記者帳號，他將暫停使用推特。德國外交部警告，推特此舉危害新聞自由，令人無法接受。

促進商業編輯及寫作協會（The Society for Advancing Business Editing and Writing）今天在聲明中表示，推特的行為「已違反美國憲法第一修正案（First Amendment）的精神，以及社群媒體平台允許已公開發布的訊息，可在未經過濾的情況下再次傳播的原則」。

此次停權事件源自於對一個稱為@ElonJet帳號的爭議，該帳號由是由美國大學生史威尼（Jack Sweeney）創立，用來追蹤並分享馬斯克的私人飛機動向，吸引大量用戶追蹤。

馬斯克不滿即時位置被公開，並稱他孩子搭乘的車輛在洛杉磯被「瘋狂的跟蹤者」尾隨，經溝通史威尼又拒絕關閉帳號，推特昨天停權@ElonJet帳號，部分遭停權記者也曾報導此事。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1111217