年底到了，不少人想要轉換跑道。一名網友表示，最近喪失工作動力，很想離職休息，但又擔心沒工作會被家人嫌棄，加上為數不多的存款，實在無法確定可以負擔沒收入的生活多久，引起網友討論，不少人建議，裸辭就是一時爽，如果本身經濟吃緊，建議邊做邊找比較好；但也有過來人坦言，曾經只有3萬8千元的資金在手上，最後仍成功創業，關鍵在於自己肯不肯做。

一名網友近日在臉書社團《匿名2公社》上發文說，最近工作起來覺得非常痛苦，萌生想要離職的念厨頭，但讓他猶豫不決的是，如果沒有找到下份工作就提離職，勢必會有一段時間待在家裡休息，而這段期間恐被家人的酸言酸語攻擊；若離職後要假裝不在家，那每天都要去圖書館或咖啡廳蹲9小時，也很辛苦。

該網友說，裸辭還有一個很大的問題是他目前的存款所剩不多，因此無法長時間支撐毫無收入的生活，難免會擔心現在離職以後，萬一找不到下一份工作該怎麼辦？因此想要尋求廣大網友們的意見。

貼文引起網友討論，不少人認為這是很好的機會思考自己要什麼，但建議如果經濟上有壓力的人，最好不要貿然裸辭，否則生活會很吃緊，這樣找下份工作的時候，反而無法花時間審慎思考，很容易為錢就妥協。另也有過來人說，很多事情都是看自己願意付出多少，當初他離職創業，手上只有3萬8000元的資金可運用，但最後也成功開了一間早餐店，所以願意多努力也是關鍵。