國道一號北向高雄端往五甲路段（373-367公里處），昨（13）日發生一起砂石掉落事故，一輛砂石車在行駛過程中，後方車斗因不明原因開啟，導致大小碎石散落路面，造成後方8部車閃避不及，遭「石頭雨」直擊受損。

有網友將行車紀錄器影片上傳至臉書，昨（13）日中午12時42分，一輛砂石車行經漁港高架接國一末端北上時，後方車斗因不因原因突然開啟，導致大小碎石傾洩而下，直直砸向後方車輛，而駕駛似乎並沒有發現異狀，驚險瞬間讓苦主直呼「想閃都沒得閃」。

第五公路警察大隊表示，截至目前已接獲8部大小車輛報案，在上述路段遭受波及，本案將依正常程序行文高速公路局及遠通公司，調閱該路段CCTV影像及ETC門架資料，待比對查證後，立即通知肇事車主及駕駛人到案說明，後續由岡山分隊處理。

第五公路警察大隊指出，肇事違規車輛明顯違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭，處新臺幣3千元以上9千元以下罰鍰，待查證後將依規定舉發，並針對危害高速公路行車安全部分，另以公共危險罪函送。