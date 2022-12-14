民進黨在九合一地方選舉慘敗，有民進黨立委批評，政務官沒輔選及重北輕南導致敗選。前民進黨立委林濁水表示，民間對部長都很陌生，北部選得暴慘，到南部去就會有用嗎？「中央的問題的確很大」，但是不在政務官沒輔選及重北輕南這兩點。

林濁水今(14日)在臉書貼文表示，雖然民進黨大敗是在北方，但是南方抱怨：政務官沒輔選、重北輕南，導致票沒開出來。但是一是自馬英九上台後，馬蔡共同推動政務官事務官化、學者化、去政治化，民間對部長都很陌生，部長對民眾演講也很陌生，輔選效果恐怕有限；二是北重了又重，結果選得暴慘，票更開不出來，到南部去就會有用嗎？不平難免，中央的問題的確很大，但是並不在南部檢討的這兩點。

網友回應認為，「除了陳時中跟蘇貞昌，中央還有哪個政務官不是敗票機？北部敗的原因，不如說敗票機出現頻率太多了，像那林九萬跟鳳梨罐頭就是特大號敗票機。如果還跑來南部，可能屏東都丟了」、「選戰後期，民進黨就知道北部很難救，只想著如何讓結果不要太難看，根本沒時間想著去南部輔選」、「台南屏東是內部沒整合，就算誰去輔選都差不多，要不是基層夠綠，早被國民黨翻了」。