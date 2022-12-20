每個世代有不同的交友方式，有別於過去書信往來的筆友和網路交友，大陸年輕人最近流行徵「嘴友」，指的是雙方之間的交流僅限於接吻，不會進一步建立戀愛關係。不過心理健康教育專家認為，這代表著有些年輕人想要親密關係，但又害怕真正的戀愛，也不敢追求純粹的性。

綜合陸媒報導，「嘴友」又叫「吻友」，雙方約定只能接吻，不能干涉或是進入彼此的生活，且任何一方都可以單方面結束這段關係。事實上，早在2008年大陸社交網站「豆瓣」就曾出現一個「當我只需要一個吻」的群組，希望可以找到只接吻而不發展其他關係的對象。

不少有過「嘴友」經驗的人坦承，自己並非不嚮往戀愛，但是礙於種種因素，暫時無法開啟一段真正的戀愛關係，而「嘴友」就成了最佳的替代方案。一名曾就讀北京一所頂尖大學的陳男指出，接吻在生理和心理上都有安慰作用，但是情緒強度和複雜性比性關係少，「找接吻對方是以較低的成本，滿足許多人的需要」；一名女子也表示，「對我來說，享受當下是最重要的，有個接吻的伴，我能感覺我就像在吻一個我愛的人」。

對此，南京大學心理健康教育與指導中心的心理諮商師費俊峰說，嘴友之所以受歡迎有3個原因，首先是疫情下缺少在現實生活中與異性面對面接觸的機會；其次是談戀愛要付出許多，在生活相當疲倦的同時，很多年輕人已經沒精力談戀愛，導致戀愛變得「速食化」；最後一點是年輕人在學生階段缺少戀愛經驗，對親密關係感到好奇，但又沒有合適對象，因此容易受到新興的交友戀愛模式吸引，進而嘗試。