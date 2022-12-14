法國時尚品牌Longchamp昨（14）邀請藝人宋芸樺、劉品言出席2023春夏預覽會，當日平均15度戶外陰雨綿綿，卻抵擋不住女星比美的心，只見劉品言著橘紅色針織吊帶貼身洋裝，鏤空、貼身的設計秀出好身材，宋芸樺則難得曬出「長輩」以連身碎花洋裝，搭配俏麗雙辮子，直呼自己「有種置身電影《午夜巴黎》的感覺，好像出國度假去了。」近期兩人工作滿檔，電視劇、電影的拍攝日程一路忙到農曆年前無法出國度假，「今天穿的好適合渡假，再加上展場的佈置真的有種在法國街頭野餐的氛圍。」彷彿另類的偽出國，小小滿足兩位無法出國的心。

宋芸樺以碎花長裙搭配雙辮可愛亮相，度假氛圍十足地造型讓她對品牌喊話「想出國」。（Longchamp提供）

劉品言以針織縷空貼身細肩洋裝亮相，笑說縷空設計十分適合像她一樣怕熱的人，更直言想包色。（Longchamp提供）

兩人因Youtube頻道《四纖女出遊記》培養好感情，日前參加同為「纖女」的楊謹華生日趴，楊祐寧以浮誇中空裝喧賓奪主，並流出許多玩嗨的照片，劉品言直言：「他常常都這樣，他女兒的生日他也玩的像是自己生日一樣。」讓兩人決定將他列入往後生日派對黑名單，異口同聲笑道：「我們以後生日不要邀他！」至於即將到來的耶誕節，過去均會與三五好友相約玩交換禮物的兩人，透露今年因工作檔期關係目前尚未有規劃，不過宋芸樺在現場提議：「不然等下我們進去互相挑一個對方喜歡的東西，就當作今年的交換禮物。」而兩人也都在訪問時透露，本次最喜歡的單品已佩戴於身上，宋芸樺挑上糖果粉色Box-Trot手袋；而劉品言則喜歡擁有夕陽漸層色的Épure系列水桶包，以及白色的迷你小廢包。

LE PLIAGE RE-PLAY系列 手提包 XXL (黃色)，7200元。（Longchamp提供）

LE PLIAGE系列 化妝箱 (粉紅色)，1萬4000元。（Longchamp提供）

LONGCHAMP 3D系列 後背包，2萬300元。（LONGCHAMP提供）

FATBOY X LONGCHAMP聯名系列充氣扶手椅，共三色，6600元，預計2023年2月上市。 （Longchamp提供）

ROSEAU系列斜揹袋 (白底黑點)，1萬7900元。（Longchamp提供）

LE PLIAGE系列 編織手提袋 (紫紅色)，1萬600元。（Longchamp提供）

BOX-TROT系列 斜揹袋S (白蘭地酒色)，2萬1900元。（Longchamp提供）

此次品牌2023春夏以春夏奢華野營為主題，以活力充沛、運動玩味劃分為兩大風格，主要運用不同風格、剪裁疊加等手法，塑造大自然、戶外運動風格，整體色澤也相較過往更加活潑奔放，如品牌經典奔馬Logo過去多以素色刺繡、五金打造，於本季品牌將之融入花卉刺繡更加符合春夏氣息；另為配合「野營」主題，全新的Le Pliage Xtra以露營車為靈感打造，在材質方面有帆布編織、皮革等，其中乍看為尼龍的皮革款式，其實是以小母牛皮打造，維持輕盈的重量之餘，也保持皮革奢華、軟硬兼俱的廓形，另外與荷蘭Fatboy合作推出的聯名限量懶骨頭，將Le Pliage翻蓋元素運用其中，並使用再生聚酯材質製成，帶去露營、音樂祭抑或是放在家耍廢都十分適合。