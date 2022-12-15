一名喜愛登山的陽光型男林姓男子，在網路上與多位山友相約前往桃園市復興區嘎拉賀野溪溫泉露營，當晚一行人在溪邊飲酒作樂，但一同前往的女山友小美因疲憊先回到帳篷休息，林男隨後也進入同帳，卻直接伸出狼爪猥褻胸部及下體，還強行「喇舌」，被害人事後向男友及山友泣訴，卻發現疑似還有其他人受害，氣得提告，法院依強制猥褻罪判林男有期徒刑7月。可上訴。

根據判決，林男與小美兩人都是登山愛好者，雙方於民國110年9月26日與其他友人相約至桃園市復興區嘎拉賀野溪溫泉露營過夜，當日大夥晚餐飲酒過後，小美與林男先後返回同一帳篷內休息，但林男卻將手伸入小美衣褲內，重複撫摸小美胸部、外陰處，還將舌頭伸進她嘴巴內，小美因懼怕全身僵硬不敢抗拒，因此遭猥褻得逞。

隔天小美下山後，立刻向男友及友人泣訴，並前往警局提告，林男在警訊中與偵查中均否認犯案，辯稱與小美睡在同一個帳篷內，「但我沒有碰過她。」

法官檢視雙方對話紀錄發現，小美事後曾傳訊給林男質問，為何對她做出這種行為?林男還傳送訊息向小美道歉。另也發現小美在案發隔日，也向男友及朋友訴說遭林男觸摸胸部、下體及強吻等事實，甚至發現小美在登山群組隊中，有人提到其他被害者亦曾遭到林男試圖擁抱、親吻等狀況。

法官審酌，林男為逞一己私慾，竟違反小美意願而為強制猥褻行為，使女方身心受創，念其犯後坦承犯行、態度尚可，但尚未與女方達成和解，且未獲女方之諒解，依強制猥褻罪判林男有期徒刑7月。可上訴。