一名已婚的莊姓男子與女子小花（化名）均為北市某醫院藥師，去年間莊男因愛慕小花，便強行擁抱小花並襲胸，抓傷小花的雙臂。士林地院審結，依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，緩刑3年，另需按期給付剩餘賠償金20萬元。可上訴。

判決書指出，莊男與小花均為北市某醫院的藥師，已婚的莊男愛慕小花多時，2021年9月間，莊男與小花一同上班，莊男竟強行把小花抱到藥劑調配台上，企圖掀開小花裙子未果，竟伸手抓小花胸部，大吼「你是我除了我老婆之外，第二個心動的女人，我真的很喜歡你」等語。

後來小花拍掉莊男的手並拿起剪刀抵在莊男胸口自救，莊男回應，「你刺啊，反正我就是喜歡你」等語才罷手，小花的手臂因莊男用力抓握而受傷，因小花不甘受辱，前往醫院驗傷後報警提告。

士林地院審理時，法官指出，莊男已為成年人，卻只為了滿足個人慾望，便對小花做出強制猥褻的行為，顯然不尊重對方的性自主決定權，造成小花心理陰影與創傷，實在不可取。

法官考量莊男認罪，並當庭支付小花20萬元賠償金，剩餘20萬分期償還等情狀，堪認莊男知悔悟，犯後態度尚佳，依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，緩刑3年，期間付保護管束，並禁止對小花騷擾、接觸、跟蹤、通話或通信等其他非必要的聯絡行為。可上訴。