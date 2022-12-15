本屆的世界盃進球榜當中，目前有4位球員仍有機會擴大領先，角逐世界盃的金靴獎榮譽，分別是闖進決賽的阿根廷梅西（Lionel Messi）、阿瓦雷茲（Julián Álvarez）及法國姆巴佩（Kylian Mbappé）、吉魯（Olivier Giroud），其中梅西有很大的機會靠著助攻較多的優勢奪下金靴獎。

梅西本次賽會打進5顆進球，另外有3次助攻，進球數與姆巴佩並列賽會第一，不過目前拿下金靴獎的優勢仍是在梅西這邊，若最終2人並列進球王，將依規定由助攻數最多的球員獲獎，姆巴佩則以2次助攻居次，另外代表該屆表現最出色球員的金球獎，暫居進球、助攻榜第一的梅西也有望一舉奪下，但有趣的是，自1994年巴西羅馬里歐（Romario）以後，金球獎已經連續6屆都由該年非冠軍隊伍的球員奪下，而梅西在2014年就拿了一座金球獎。

頂替狀態不佳的勞塔羅馬丁尼茲（Lautaro Martínez），阿瓦雷茲自小組賽第3場後先發上陣，除了8強對陣荷蘭外皆有進球貢獻，前役更是以梅開二度打響名號；吉魯原本也是本澤馬（Karim Benzema）的第一替補，只不過後者因傷無法上陣，36歲的吉魯小組賽第3場休兵未上，5場比賽下來也打入了4顆進球，更超越了傳奇前鋒亨利（Thierry Henry），以53顆成為法國隊史進球王。

2018年俄羅斯世界盃金靴獎，最終由英格蘭球星肯恩（Harry Kane）以6球奪下，不過當時金靴獎競爭沒有本屆激烈，就算當時姆巴佩、格里茲曼（Antoine Griezmann）在冠軍賽中各進1球，也還是與肯恩有著2球差距，但是相較於金靴及金球獎，梅西最大的目標仍是一圓世界盃奪冠的美夢。