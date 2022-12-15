今日中午12時3分發生有感地震，桃園捷運公司表示，機場捷運地震偵測系統顯示最大震度為3級地震，桃捷行控中心立即啟動因應標準作業程序，指示列車停車，待命2分鐘後確認無異狀，降速40公里執行慢速巡檢軌道作業。

桃捷表示，今午12時40分已完成巡軌作業，確認號誌、軌道、電力系統皆無異常，已恢復正常營運，班距陸續調整中。經統計，這次地震共影響15列車、約1150名旅客。