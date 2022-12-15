疫情期間，國人出國人數銳減，目前約累積300萬本護照過期尚待更換；但自9月下旬我國政府宣布國境解封後，國人申辦護照需求激增，因此有大量人潮湧入外交部領事事務局及外交部四個辦事處，現場排隊等候辦理護照。

外交部發言人歐江安今天表示，以12月14日為例，全國收件量超過11400件，台北領務局總部就超過6800件；以12月13日為例，全國收件量超過10400件，台北領務局總部單日超過6400件；目前數量持續升高，更有單日破7000件的紀錄。因此，民眾平均辦理時間為2.5到3.5小時，人潮爆量約需等待4小時。

為避開人潮，節省民眾寶貴時間，歐江安特地提醒民眾有兩種免現場排隊的辦理方式：一、首次申辦者（沒有護照者）可就近使用各地戶政事務所提供的「一站式服務」方式送件。二、換發護照者（已經有護照，但已過期)，則可委託符合代辦資格的旅行社協助代為送件申換。

歐江安補充說明，在領務局換發護照的民眾可以取號後可掃描QR Code，在領務局網頁觀看等候人數與目前辦理的號碼，等到號碼接近後再上中央聯合辦公大樓3樓領務大廳辦理。

針對人潮擁擠的情況，領務局已多次增開各類服務櫃檯、增派人員疏導人潮，並廣貼宣導標語。領務局另已加開收件櫃檯，由原來8個，新增為13個櫃檯。

歐江安建議民眾，如果近期還沒有出國規劃或急迫使用護照的需求，可以先避開此時期的人潮，等到有具體出國日期再來辦理申換護照。

此外，領務局也持續研議精進措施，例如：規劃擴大領務服務空間，再增加民眾送件櫃檯數量、增置民眾等待區等措施，期待能縮短民眾等候時間，持續優化申辦護照環境。