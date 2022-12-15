林耕仁（右）15日不忍了，在市議員陳治雄（中）、陳慶齡（左）陪同下舉行記者會，要對涉及誹謗他的媒體、網紅甚至是黨內同志提出違反選罷法及誹謗告訴。（陳育賢攝）

在此屆新竹市長選舉失利的國民黨候選人林耕仁，在選舉尾聲及選後遭網紅、媒體甚至黨內同志攻擊抹黑，指其是綠營側翼、拿綠營好處而「玩假的」，還被譏為綠營側翼四人幫，林耕仁15日不忍了，在市議員陳治雄、陳慶齡陪同下舉行記者會，要對涉及誹謗他的媒體、網紅甚至是黨內同志提出違反選罷法及誹謗告訴。

林耕仁指出，在選舉的過程中對於他的抹黑造謠，都已經進入法律程序，目前也已找到在網路上發布惡意攻擊的人士包括同黨同志，後續也將會採取法律行動。

另外，過去引用未經查證的網路資訊、對其進行攻擊的媒體人、時事評論員以及網紅，都已經委請律師提告，「不讓老鼠屎，髒了台灣的選舉」。

但他沒想到選舉結束後，謠言沒有結束，反而興起更多的謠言，這些內容包含「林耕仁與柯建銘關係匪淺，早就談好前金後謝，如何利益輸送」、「柯建銘給林耕仁2.3億工程，若沈慧虹當選還會再給500坪的關埔計畫區的建地」，甚至造謠陳治雄跟民進黨暗通款曲，花錢跟柯建銘買爆料高虹安的資料，並抹黑他與陳治雄，鍾淑英、蕭志潔3位議員是民進黨臥底的四人幫。

林耕仁再次強調，所有對高虹安質疑的證據與資料，皆來自高虹安辦公室的吹哨者，與其他人無關。但他和團隊卻被有心人士抹黑為綠營側翼，甚至被造謠是「選假的」，這些指控不但離譜更令人感到氣憤。

而包括他與4位議員都已從政多年，身上綁著藍旗，國民黨縱使在新竹市失去執政權，但是仍捍衛市民權益、監督民進黨荒腔走板的執政，不遺於力，沒想到居然被抹黑成民進黨的臥底，是此生莫大的恥辱。

林耕仁指出，這些謠言源於選舉利益操作的得利者，他們為了合理化背叛黨的行為，當起謠言製造機，編造各式謠言。因此必須針對這些謠言提出澄清與譴責，目前也陸續搜集相關事證，要將惡意造謠者繩之以法。

最後，林耕仁也喊話國民黨中央，「黨有黨格，黨紀不存何以為黨？」對於在選舉過程中違反黨紀的黨員，不能再當作沒看見、完全不處理。