現代人因為工作壓力、飲食習慣，容易有便祕困擾，每當這時候就經常聽到有人建議要多吃纖維，家醫科醫師李思賢指出，多吃纖維這招並不是對每個人都有效，並列出5種可能引起便祕，卻不能靠纖維解決的原因，包含脫水、吃太多抗生素或農藥、腸內菌數量太少、正在改變飲食以及壓力。

李思賢在臉書粉專發文指出，便祕的定義是指排便次數變少，或排便困難的狀況，一周內排便次數少於3次，或有其他排便問題，像是疼痛、肛裂等，都可以稱作便祕。而便祕是臨床上最常見卻最難處理的病症，大便在體內「腐爛」還會製造有毒的物質，不只影響情緒、食慾，還會間接影響到其他健康狀況。

李思賢透露，每當有人便祕，最常聽到的建議就是要多吃纖維，這個方法確實對一部分人有效果，因為糞便有7成都是腸內菌的屍體，而腸內菌吃的就是纖維，至於纖維的種類，則建議食用水溶性纖維，像是洋車前子等。

但仍有一部分人，就算吃再多纖維也無法解決便祕困擾，李思賢表示，可能是以下5種原因導致，提醒這些人要對應自己的狀況進行調整與改善。

▎脫水

一天的飲水量不夠，就很可能會引起便祕，因此只要增加飲水量，多喝水就可以改善狀況，此外咖啡和茶的水分也包含在內。

▎吃太多抗生素或農藥

這裡的抗生素不只是醫生開的抗生素，還包括食物中的抗生素，因為抗生素可能隨著食物鏈累積，進到平時吃的動物、海鮮體內；而腸內菌也是細菌，所以同樣會被抗生素和農藥影響。

▎腸內菌數量太少

腸內菌的數量如果太少，就無法形成漂亮的糞便，這時候需要補充益生菌，以及多吃發酵食物就可以改善。

▎正在改變飲食

因為熟悉的飲食被改變了，腸道菌沒有得到它們「習慣」的食物，於是出現便祕狀況，不過這只是個「過渡期」，只要等到腸道適應新的飲食，排便就會恢復正常，但可能需要一個月以上。

▎壓力

太大的壓力會抑制腸道蠕動，建議可以練習瑜珈、冥想、桑拿、呼吸練習等，適度地緩解緊繃的情緒。