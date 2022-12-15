德國的慕尼黑再保險(Munich Re)周三表示，預計2023年淨利大約在40億歐元(約42.6億美元)水準。
該公司稱，新的財測是建立在新的會計準則之上(即國際會計準則第17號，IFRS17)，所進行的估算。
根據舊的準則，預估今年的淨利為33億歐元。
慕尼黑再保險指出，預計明年的保險營收(以前稱為保費)將在580億歐元。
但是公司的財測和目標「面臨更大的不確定性，原因是總體經濟形勢脆弱、資本市場波動，以及疫情的前景不明朗」。
慕尼黑再保險股價在周三盤後交易下跌了0.1%。
德國的慕尼黑再保險(Munich Re)周三表示，預計2023年淨利大約在40億歐元(約42.6億美元)水準。
該公司稱，新的財測是建立在新的會計準則之上(即國際會計準則第17號，IFRS17)，所進行的估算。
根據舊的準則，預估今年的淨利為33億歐元。
慕尼黑再保險指出，預計明年的保險營收(以前稱為保費)將在580億歐元。
但是公司的財測和目標「面臨更大的不確定性，原因是總體經濟形勢脆弱、資本市場波動，以及疫情的前景不明朗」。
慕尼黑再保險股價在周三盤後交易下跌了0.1%。
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