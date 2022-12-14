西班牙快時尚品牌Zara母公司Inditex14日公布，本財年前9個月（2～10月）淨利年增24％至31億歐元，顯示該公司調高售價策略有助於彌補全球服飾需求下滑衝擊。同期商店與線上銷售年增19％至230億歐元，略高於分析師預期。