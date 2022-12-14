西班牙快時尚品牌Zara母公司Inditex14日公布，本財年前9個月（2～10月）淨利年增24％至31億歐元，顯示該公司調高售價策略有助於彌補全球服飾需求下滑衝擊。同期商店與線上銷售年增19％至230億歐元，略高於分析師預期。

2023年台灣經濟成長率 台綜院估2.51％
選對台股高息ETF 擁息收保護、易漲抗跌
新光三越台中店7樓改裝 助攻今年營收拚240億新高
#全球 #Zara #本財 #淨利年增 #億歐